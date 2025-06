Meerderheid Nederlanders eens met verhogen NAVO-norm

Meer dan de helft van de Nederlanders vindt het een goed voorstel om de NAVO-norm te verhogen naar 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat blijkt uit representatief panelonderzoek van Hart van Nederland onder 2.546 respondenten.

Als het aan het demissionaire kabinet ligt, stemt Nederland in met het voorstel om de NAVO-norm te verhogen van 2 naar 5 procent van het bbp. Van dat bedrag zou 3,5 procent van het totale bruto inkomen worden geïnvesteerd in defensie en 1,5 procent in zaken als infrastructuur en cyberveiligheid. Volgens Eelco Heinen, demissionair minister van Financiën, kan dat over tien jaar 20 tot 25 miljard euro gaan kosten. In de Tweede Kamer lijkt er een meerderheid te zijn voor dit plan.

Lijn volgen

Ruim de helft van de Nederlanders, 56 procent, vindt het voorstel om de NAVO-norm naar 5 procent van het bbp te verhogen een goed idee. 20 procent stelt dat Nederland altijd de voorstellen van de NAVO moet aanhouden. Het grootste gedeelte, 36 procent, vindt dat Nederland niet altijd de NAVO-lijn moet volgen, maar wat betreft het 5-procentvoorstel wel. Eén op de drie Nederlanders vindt 5 procent te veel. Een enkeling, 1 procent, stelt dat het voorstel juist te laag is.

Tijdens de NAVO-top komen de regeringsleiders van de 32 lidstaten samen en nemen zij beslissingen over de gezamenlijke veiligheid. Een belangrijk plan is het verhogen van de uitgaven die landen moeten doen voor defensie en veiligheid. De huidige norm is 2 procent van het bbp. Het nieuwe voorstel is om dit te verhogen naar 5 procent. Het plan wordt doorgevoerd als alle 32 lidstaten instemmen.

De NAVO-top wordt gehouden op dinsdag 24 en woensdag 25 juni 2025 in Den Haag.