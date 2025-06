Digitale en fysieke veiligheid in gevaar tijdens NAVO-top: 'Wees voorbereid'

Nederland moet zich schrap zetten voor digitale dreiging tijdens de NAVO-top. Dat zegt Paul Ducheine, hoogleraar Cyber Warfare aan de Nederlandse Defensie Academie. "De NAVO-top is een snoepwinkel voor onder meer cybercriminelen, spionnen, saboteurs en activisten."

Hoewel volgens Ducheine niet valt te voorspellen of er iets gebeurt tijdens de top eind juni, adviseert hij organisaties zich goed voor te bereiden op mogelijke aanvallen. "We weten niet precies waar we rekening mee moeten houden." De dreiging kan volgens hem komen van staten die zich tegen Nederland richten of inlichtingen willen vergaren, maar ook die daar weer op meeliften.

"Iedereen kijkt bijvoorbeeld naar Rusland. Daardoor trekt de aandacht weg bij landen als China en Noord-Korea, die hiervan kunnen profiteren." Ook denkt de hoogleraar aan activisten die een podium zoeken om aandacht te vragen voor hun standpunten. Verder zouden cybercriminelen hun slag kunnen slaan, bijvoorbeeld door het versturen van ransomware.

Hij raadt organisaties aan goed te bedenken wat ze moeten doen bij een aanval en te oefenen en plannen hoe ze de ontstane schade zo snel mogelijk kunnen herstellen.

Fysieke sabotage

Ook moeten we rekening houden met fysieke sabotage van stroom- en communicatiesystemen. Als voorbeeld geeft de hoogleraar glasvezelnetwerken in zee, die kwetsbaar zijn. "We moeten dus zowel digitaal als fysiek voorbereid zijn."

Het uitvallen van stroom heeft gevolgen voor communicatie, bijvoorbeeld op het communicatiesysteem van de politie, C2000. "We weten dat daar problemen mee zijn. Ik neem aan dat daar inspanningen voor zijn verricht. En ook dat er een back-up is en 112 kan worden gebeld."

Verdachte pakketjes

Daarnaast moet er rekening gehouden worden met het verspreiden van desinformatie die onrust kan veroorzaken. "Hoe kun je Nederland ontregelen en de top verstoren? Dat kan met hele simpele meldingen, zoals verdachte pakketjes." En het verspreiden van foutieve informatie over de inhoud van de top. "Vuilspuiterij over de NAVO bijvoorbeeld."

De dreiging tijdens de NAVO-top is groter dan normaal, maar Ducheine waarschuwt dat dit niet het enige moment is om extra waakzaam te zijn. "Het kan morgen ook gebeuren. We leven in een digitale werled, get used to it."

ANP