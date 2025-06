Veel verkeer verwacht dit weekend: deze wegen kun je maar beter vermijden

De ANWB verwacht dit weekend grote drukte op de Nederlandse wegen. Door het lekkere weer worden er veel mensen op de weg verwacht en door de NAVO-top én het feest ter ere van 750 jaar Amsterdam zijn er ook afsluitingen. We zetten de wegen die je dit weekend moet vermijden op een rijtje.

Pinkpop

Dit weekend wordt er erg lekker weer verwacht in het oosten van het land. Daarnaast is het in Duitsland Sacramentsdag, een nationale feestdag. Hierdoor verwacht de ANWB veel Duitsers die een dagje of zelfs een lang weekend naar Nederland komen.

Vrijdagmiddag opent het festivalterrein van Pinkpop in Landgraaf. Dit festival waar onder meer Justin Timberlake en Faithless optreden, duurt tot en met zondag. De wegen in het zuidoosten van Nederland worden hierdoor vrijdag extra druk verwacht. Vooral wegen in de buurt van Landgraaf, Heerlen en de nabijgelegen Duitse grens zullen druk zijn.

750 jaar Amsterdam

Ook een groot deel van de A10 gaat vrijdag dicht. Dit komt doordat er dit weekend een festival ter ere van het 750 jaar bestaan van Amsterdam wordt gevierd. Alleen de A10 Noord zal openblijven tijdens dit festival. De ANWB verwacht door de afsluiting een grotere drukte op de omliggende A1 en A9.

NAVO-top

Tussen Den Haag en Amsterdam zijn er dit weekend ook afsluitingen door de NAVO-top die gepland staat in Den Haag. Zondagavond is de A5 tussen de knooppunten Raasdorp en De Hoek in beide richtingen gesloten tot vrijdagochtend 27 juni. Diezelfde periode is de A4 deels dicht tussen De Hoek en Burgerveen.

Door de komst van wereldleiders is ook de A44 in verschillende delen afgesloten. Van zondagavond tot vrijdagochtend is de A44 richting Den haag, tussen Wassenaar en Den Haag en in de richting van Amsterdam gesloten.

Lekker weer

Door het lekkere weer dat dit weekend verwacht wordt zullen de wegen rondom de stranden en Zeeland ook extra druk zijn. De ANWB verwacht dat veel Nederlanders het strand op zullen zoeken en dat veel Duitsers tijdens de nationale feestdag zullen gebruiken om een dagje naar het strand te gaan.

Ook denkt de verkeersorganisatie dat het bij de Wegenwacht om diezelfde reden extra druk zal gaan worden. Hoge temperaturen zorgen vaak voor technische problemen aan auto's, zoals startproblemen en problemen met de accu. De ANWB zet extra mensen in. Wachttijden rond Amsterdam kunnen vanwege eerdergenoemde punten overigens ook flink oplopen, denk de verkeersdienst.

Wat zijn de tips dan?

Advies van de ANWB is daarom om voldoende water mee te nemen onderweg en voorafgaan aan vertrek de auto even te luchten, zodat de ergste hitte kan ontsnappen. En zet, als je die hebt, de airco niet meer dan 6 graden koeler. Dat voorkomt oververhitting van die systemen.

En in alle gevallen van files en afsluitingen: let op de omleidingen. Zoek vooraf goed uit welke routes er wel beschikbaar zijn, stel goed de navigatie in en gebruik bij voorkeur er een met live-updates zodat eventueel dichtslibbende wegen of nieuwe afsluitingen ook vermeden kunnen worden.

Of luister, lekker met een muziekje tussendoor, naar de verkeersinformatie op de radio.