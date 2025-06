Onlangs opgepakte soevereinen werden aangehouden om dreiging bij NAVO-top

De acht personen, waaronder een aantal soevereinen, die vorige week zijn opgepakt zijn gearresteerd vanwege een dreiging rond de NAVO-top. Dat stellen bronnen rond het onderzoek tegen regiokrant De Stentor. Zeven van hen zitten nog vast, onder wie 'sheriff' Marieke de V. (40) uit Witharen.

Er zijn verdenkingen dat de acht plannen zouden hebben gemaakt om geweld te gebruiken, schrijft de krant. Een deel van hen zou soeverein zijn, oftewel anti-overheid. De V. en haar partner zouden ook deel uitmaken van de anti-overheidsbeweging Common Law Nederland Earth. Eerder zei het Openbaar Ministerie daar al over dat deze club "de legitimiteit van de Nederlandse overheid ontkent en geweld gerechtvaardigd om deze overheid te vervangen".

Common Law Nederland Earth zou een rechter met jury belangrijker vinden dan officiële wetten Voorafgaand aan zo'n juryzaak zou een sheriff onderzoek moeten doen en achteraf zou deze ook moeten toezien op het naleven van een vonnis. Binnen de club ziet men De V. als sheriff, stellen bronnen.

NAVO-top het doelwit?

De invallen vonden plaats in Witharen, nabij Ommen en in Leeuwarden. Daarbij zijn wapens, maar ook drugs, mogelijke explosieven en 'mogelijk gevaarlijke stoffen' aangetroffen. Nu denkt men dus dat de acht arrestanten die stoffen en de wapens wilde inzetten. De tweedaagse NAVO-top van volgende week in Den Haag zou een rol spelen in het onderzoek tegen de verdachten.

Het Openbaar Ministerie wil dat laatste niet bevestigen of ontkennen, aldus de krant. Zeven van de acht verdachten blijven nog 2 weken in de cel zitten, zo besliste de onderzoeksrechter dinsdag. Het gaat dus om de eerdergenoemde vrouw en haar vriend uit Witharen (de man kwam daarvoor uit Waddinxveen), twee mannen uit Leeuwarden en mannen uit Gilze-Rijen, Waadhoeke, Den Bosch en Súdwest-Fryslân. Alleen de 47-jarige Bram G., oftewel de vriend van De V., is op vrije voeten.