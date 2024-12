Een op de drie burgemeesters in Overijssel afgelopen jaar bedreigd

Eén op de drie burgemeesters in Overijssel kreeg dit jaar te maken met bedreigingen, blijkt uit onderzoek van Oost. Van gps-trackers op auto's tot dreigementen vanwege asielzoekerscentra, het lijkt steeds vaker raak. De provincie herkent dit zorgwekkende beeld. "Dit kan zo niet doorgaan. Ik maak me daar echt zorgen over," zegt Andries Heidema, commissaris van de Koning, tegen de regionale omroep.

In Tubbergen werd burgemeester Anko Postma gevolgd met een gps-tracker, terwijl in Deventer soevereinen plannen hadden om de burgemeester te ontvoeren. Ook de burgemeesters van Hardenberg en Hellendoorn werden bedreigd, de laatste vanwege plannen voor een azc in Nijverdal. Postma noemde de situatie "heftig" en gaf aan dat de bedreigingen ook veel impact hadden op zijn gezin.

Marcelle Hendrickx (D66) is sinds 2014 wethouder in Tilburg en kan helaas meepraten over het probleem. Ze werd twee jaar lang bedreigd. Haar verhaal zie je in de video bovenaan.

Sander Schelberg, burgemeester van Hengelo en voorzitter van de burgemeesterskring in Twente, maakt zich zorgen over de toenemende bedreigingen. "Het zijn er heel erg veel en daarmee bijna geen uitzondering meer. Dat schaadt het ambt," zegt hij tegen Oost. Volgens hem spelen sociale media hierin een grote rol. "Mensen maken het onpersoonlijk via sociale media, maar gaan vervolgens over tot echte bedreigingen."

Weerbaarheidstrainingen

Burgemeesters krijgen weerbaarheidstrainingen om met bedreigende situaties om te gaan, zoals de-escaleren en grenzen stellen. Daarnaast worden er 'passende maatregelen' getroffen met politie en justitie. Commissaris Heidema benadrukt dat bedreigingen niet bij een openbaar ambt horen. "We moeten geen glijdende schaal accepteren waarbij we denken dat bedreigingen erbij horen. Dit kan niet."