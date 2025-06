Acht mensen opgepakt in onderzoek naar crimineel netwerk van soevereinen

De politie heeft woensdag acht mensen opgepakt op verschillende plekken in het land. Ze worden verdacht van het verzamelen, dan wel willen gebruiken van wapens en gevaarlijke stoffen. Wapens en munitie, verdovende middelen, mogelijke explosieven en mogelijke gevaarlijke stoffen zijn in beslag genomen. De politie zegt dat het gaat om een crimineel netwerk.

Het onderzoek in Witharen, bij Ommen in de buurt, van woensdagochtend waar Hart van Nederland eerder over berichtte was onderdeel van deze operatie. De politie bevestigt nu dat daarbij een 40-jarige vrouw is aangehouden.

De buurman van het stel in Witharen vertelde al aan RTV Oost dat zijn aangehouden buren soevereinen zouden zijn. De politie lijkt dit te bevestigen: "Het onderzoek [...] richt zich op een crimineel netwerk, waarbij een groot deel van de aangehouden verdachten het anti-institutionele gedachtegoed aanhangt en mogelijk de intentie heeft geweld te gebruiken."

Er zijn ook onderzoeken verricht in verschillende panden in en om Leeuwarden, de gemeente Waadhoeke, gemeente Súdwest-Fryslân, Heerenveen, de gemeente Vijfheerenland, nabij Ommen, Gilze en Rijen en Den Bosch.

Volledige beperkingen

Alle verdachten zitten in volledige beperkingen. Het gaat om een 66-jarige man en een 62-jarige man uit de gemeente Leeuwarden, een 61-jarige man uit de gemeente Waadhoeke, een 39-jarige man uit de gemeente Súdwest-Fryslân, een 40-jarige vrouw uit de gemeente Ommen, een 74-jarige uit de gemeente Gilze en Rijen, een 55-jarige man uit de gemeente Den Bosch en een 47-jarige man uit de gemeente Waddinxveen.

Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het onderzoek is hiermee niet afgerond.