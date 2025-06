Witte pakken bij politieonderzoek bij boerderij in buitengebied Ommen

De politie is woensdagochtend bezig met een onderzoek in een woonboerderij in Witharen, nabij Ommen. De politie wil alleen kwijt dat het gaat om een lopend onderzoek van de politie Noord-Nederland. De gemeente Ommen valt normaal gesproken onder de politie Oost-Nederland. Een buurman vertelt aan RTV Oost dat de bewoners zijn aangehouden.

Volgens de buurman, die de omroep "Hans" noemt, waren er 20 tot 25 politiemensen. Hij vertelt dat de man en de vrouw die een gedeelte van de woonboerderij huurden zijn aangehouden en afgevoerd. "Niet geboeid, maar zo meegenomen", aldus Hans tegen de omroep.

De politiemensen zouden gehuld zijn geweest in witte pakken. Agenten dragen zulke pakken bij het onderzoeken van een plaats delict, bijvoorbeeld als er iemand is overleden. Ze worden ook gebruikt bij de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, om te voorkomen dat ze zelf sporen achterlaten en om zichzelf te beschermen. Volgens de omroep is ook de Dienst Speciale Interventies (DSI) aanwezig. Die wordt ingezet bij risicovolle arrestaties.

De politie zegt dat ze woensdagmiddag met meer informatie zullen komen.

'Echt hele aardige mensen'

Op het adres zit volgens gegevens van de Kamer van Koophandel een bedrijf gevestigd. Daarin staat dat het zou gaan om een tegelzetter. Er hangt bij de boerderij ook een bord met "kom maar zitten".

RTV Oost hoort van Hans dat een er een man en een vrouw van rond de veertig wonen. Ze huren nu drie jaar een woongedeelte in de boerderij, Hans en zijn vrouw wonen in het andere gedeelte van het gebouw. "De vrouw kwam hie reerst wonen, een jaar of drie geleden. Ik schat anderhalf jaar later trok de man bij haar in."

Hans zegt nooit iets te hebben gemerkt van criminele activiteiten. Wel zou het stel een teruggetrokken leven leiden. "Maar ze zijn heel erg vriendelijk. We voerden regelmatig een gesprekje over de heg. En hij hielp me met klussen aan de woning. Echt hele aardige mensen."