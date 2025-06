Arrestant krijgt verkeerde medicijnen in de cel, gereanimeerd en naar ziekenhuis

Een arrestant in het cellencomplex van een politiebureau in Arnhem is zondag onwel geworden, gereanimeerd en met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt het OM dinsdag.

De man heeft in het cellencomplex aan de Beekstraat naar alle waarschijnlijkheid medicatie gekregen die niet voor hem bedoeld was. De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies is gebeurd, en hoe het heeft kunnen gebeuren dat de arrestant medicatie heeft gekregen die niet voor hem bestemd was.

Het OM heeft de familie van de man afgelopen weekend geïnformeerd over het onderzoek van de Rijksrecherche. Het OM en de Rijksrecherche delen gedurende het onderzoek geen verdere details.

Het is niet duidelijk hoe de man er nu aan toe is.

ANP