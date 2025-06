Ophef om Amsterdamse speltekst over Chinese toeristen: 'Ni Hao!'

"Ni Hao! Chinese toeristen blokkeren het fietspad. Om ze te ontwijken ga je terug naar vakje 39." Deze tekst is te lezen op een bordspel dat door de gemeente Amsterdam is uitgedeeld op scholen, ter ere van het 750-jarig bestaan van de stad. En dat valt helemaal verkeerd bij de Chinees-Nederlandse gemeenschap. "Wij ervaren nog dagelijks discriminatie!"

Het gaat de Chinees-Nederlandse gemeenschap in de kern niet om het ene zinnetje, zegt ook Kelly-Qian van Binsbergen van Pan Asian Collective (PAC). Maar juist omdat het bijdraagt aan iets groters. "Ik stap iedere dag de deur uit in onze hoofdstad en zelfs hier hoor ik iedere keer 'poepchinees' en 'tjing tjang tjong'. En dat pikken we niet langer meer."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Excuus is genoeg?

Daarom staat Kelly-Qian donderdagmiddag met honderden anderen te demonstreren bij het Amsterdamse stadhuis. Kort voor de demonstratie had ze een gesprek met burgemeester Femke Halsema over de kwestie. De gemeente heeft excuses aangeboden en er worden stickers uitgedeeld waarmee de kwetsende tekst bedekt kan worden. Maar is dat genoeg?

Volgens PAC niet. Zij willen dat het jubileumboek – waarin het bordspel is opgenomen – wordt teruggetrokken, dat er een openbaar excuus komt, én dat er meer gesprekken volgen met de Aziatische gemeenschap. Kelly-Qian: "Die sticker is echt niet de oplossing. Die is optioneel. Maar discriminatie weghalen is niet optioneel."

Niet snerend of neerbuigend?

Burgemeester Halsema reageerde direct na het gesprek: "Ik begrijp heel goed dat mensen gekwetst zijn. Een kinderboek moet álle kinderen in Amsterdam een prettig en veilig gevoel geven, en dat is in dit geval niet gelukt. Dit is een moment waarop veel Chinezen en andere Aziaten in Amsterdam een grens trekken. Velen ervaren al lange tijd discriminatie en willen duidelijk maken dat dit onacceptabel is. En daarin geef ik ze gelijk."

Uitgever geschrokken Ook de uitgeverij zegt erg geschrokken te zijn en nooit de bedoeling te hebben gehad te kwetsen. Ze hebben inmiddels al meermaals excuses aangeboden. "Wij hebben in samenspraak met de gemeente Amsterdam en BBO een feestelijk, kleurrijk doeboek gemaakt voor alle kinderen van de bovenbouw in Amsterdam. Een boek waar met hart en ziel aan gewerkt is om juist te laten zien dat Amsterdam juist zo prachtig is door de diversiteit van de Amsterdammers." Ze stellen bovendien dat ze ook geschrokken zijn, naar aanleiding van alle reacties, dat er zoveel racisme is richting Aziatische Nederlanders. "We hopen dat deze hele kwestie ertoe leidt dat er meer aandacht is voor discriminatie van Chinese Nederlanders en dat de focus de komende tijd zal liggen op het dieperliggend maatschappelijk probleem."