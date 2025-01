Efteling haalt kinderboekje uit de schappen na klacht over stereotype afbeeldingen

Sinds vorige week is het kinderboekje Carnaval Festival niet langer te koop in de Efteling. Het pretpark nam dit besluit na een klacht van een bezoeker over de manier waarop Aziatische personages in het boek zijn afgebeeld. Een woordvoerder van de Efteling vertelt aan het AD: "We vertellen verhalen waarin karakters soms overdreven worden neergezet, maar we nemen dit soort signalen altijd serieus."

Het prentenboek, De Pretneus, volgt clown Jokie en vogel Jet op hun reis langs verschillende continenten, zoals in de gelijknamige attractie. Hoewel het boekje al jarenlang te koop was in de Efteling-winkels, waren er tot voor kort geen klachten. De tekeningen van de Chinese en Japanse figuren, met kleine ogen en soms een hazentand, bleven daardoor onopgemerkt.

Attractie aangepast

In 2019 werden vergelijkbare kenmerken in de attractie Carnaval Festival al aangepast, maar het boekje bleef onveranderd. "Eigenlijk hadden we dit meteen moeten aanpassen na de wijzigingen in de attractie. Waarom dat niet is gebeurd, is onduidelijk", zegt Efteling-woordvoerder Nina Hawinkels.

De klacht over het boekje kwam binnen via een privébericht op de sociale media van de Efteling. Na een 'sensitivity reading' concludeerde het park dat de afbeeldingen niet langer aansluiten bij het beleid. "We willen een sprookjesachtige plek zijn waar iedereen zich welkom voelt en kan ontsnappen aan de dagelijkse realiteit," aldus Hawinkels.

Nieuwe versie

De huidige editie van het boekje, die sinds de eerste druk in 2014 onveranderd is gebleven, is vorige week uit de winkels gehaald. Inmiddels werkt de Efteling aan een nieuwe versie van het prentenboek, die naar verwachting eind dit jaar beschikbaar zal zijn. Tot die tijd moeten bezoekers het zonder de avonturen van Jokie en Jet doen.