High class escortbranche heeft opeens boekingen in Huis ter Duin tijdens NAVO-top

Tijdens de NAVO-top in Den Haag draait de stad op volle toeren. Terwijl staatshoofden en diplomaten vergaderen over wereldorde en veiligheid, is het in de schaduw van de nacht minstens zo druk. Niet alleen hotels en restaurants zitten vol, ook de high class escortbranche heeft het druk tijdens de NAVO-top. Internationale gasten zoeken ontspanning, gezelschap en discretie op het hoogste niveau.

Zoë Vialet, eigenaresse van Vialet High class escort Service, ziet het direct terug in haar boekingen: "We hebben wel vaker boekingen bij luxe hotels in Den Haag, maar in Huis ter Duin niet. Het is dus wel heel opvallend dat we daar ineens wel boekingen hebben", vertelt ze tegen Hart van Nederland. Huis ter Duin is het hotel waar de Amerikaanse president Donald Trump verblijft.

De dames komen niet zomaar het hotel binnen, legt Vialet uit. "Normaal loop je het hotel in en kan je zo naar boven, maar dat is nu anders door de beveiligde situatie. Dus dames binnenkrijgen is een stuk lastiger, gelukkig krijg ik daar binnenkort instructies over." Een avondje met een dame van Vialet is niet goedkoop, het starttarief voor een date van twee uur is 700 euro.

Top date

Escort Vivienne, die haar echte naam liever niet gebruikt, gaat tijdens de top op date. Al zal het tijdens haar afspraakje niet per se over wereldvrede gaan. "Ik denk dat het tijdens de top genoeg over werk gaan hebben, dus tijdens onze date meer ontspanning zoeken", zegt ze tegen Hart van Nederland.