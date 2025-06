Trump gaat niet naar Amerikaanse begraafplaats in Margraten

De Amerikaanse president Donald Trump brengt geen bezoek aan de Amerikaanse begraafplaats in Margraten tijdens de NAVO-top. De gemeente Eijsden-Margraten heeft daarover bericht ontvangen, meldt de gemeente vrijdag in een verklaring.

Een formele uitnodiging aan de Amerikaanse president werd in december 2023 gedaan. De afgelopen periode is het bezoek voorbereid. "We waren helemaal klaar voor een bezoek en hadden er alle vertrouwen in dat dit op een veilige en waardige manier plaats had kunnen vinden", laat burgemeester Alain Krijnen weten.

Begin deze maand nam de burgemeester van het Limburgse Eijsden-Margraten vijfduizend handtekeningen in ontvangst waarin hij wordt opgeroepen om president Trump niet te ontvangen. Dat zie je in de video bovenaan.

Op de begraafplaats in Zuid-Limburg liggen meer dan 8000 Amerikaanse militairen begraven. Oud-president George W. Bush bezocht de begraafplaats in 2005.

ANP