Petitie tegen bezoek Trump aan begraafplaats Margraten: 'Omdat hij mensen uitsluit'

De burgemeester van het Limburgse Eijsden-Margraten heeft woensdagavond vijfduizend handtekeningen in ontvangst genomen waarin hij wordt opgeroepen om president Trump niet te ontvangen. De Amerikaanse president is uitgenodigd om rond de NAVO-top in Den Haag ook een bezoek te brengen aan de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten. Maar wat de initiatiefnemers van de petitie betreft is Trump niet welkom.

Als een Amerikaanse president naar Nederland komt, zit daar vaak ook een bezoek aan de Amerikaanse Begraafplaats bij. In 2005 bezocht toenmalig president George W. Bush het Amerikaanse kerkhof om zestig jaar bevrijding te vieren. Het zou daarom niet gek zijn als Donald Trump vanwege tachtig jaar bevrijding ook langskomt, als hij toch in Nederland is voor de NAVO-top.

Houding tegenover Zelenski

Maar sommige politieke partijen en bezorgde burgers zitten niet te wachten op een bezoek van de Amerikaanse president. 'Margraten staat symbool voor onze vrijheid', schrijven ze op de website van de petitie. 'Meer dan 8.000 gesneuvelde militairen uit de Tweede Wereldoorlog liggen begraven op de Amerikaanse begraafplaats. Zij streden voor onze vrijheid.' Terwijl president Trump volgens de petitie-initiatiefnemers 'allerminst symbool staat voor de vrijheid'. Dat vinden zij omdat hij mensen 'vanwege hun afkomst of geaardheid uitsluit en pas bereid is om voor vrijheid op te komen als hij daar zélf baat bij heeft en zijn houding tegenover president Zelenski daarbij illustratief is.'

Als Trump een eerbetoon wil komen brengen dan is dat zijn goed recht Burgemeester Krijnen van Eijsden-Margraten

Burgemeester Alain Krijnen heeft de ondertekenaars bedankt, is op de website van de gemeente te lezen: “Het is goed dat, als mensen zich zorgen maken, ze zich daarover uitspreken. Oók richting de overheid, in dit geval onze gemeente. Als burgemeester voel ik die zorgen en neem ik ze serieus. Ik zal de strekking van de petitie overbrengen aan de andere betrokken overheden.”

Democratisch gekozen

De gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht hebben Trump laten weten dat hij welkom is, dat deden ze samen met de Provincie Limburg. Burgemeester Alain Krijnen Eijsden-Margraten begrijpt de zorgen, zegt hij. "Maar ik wil ook realistisch zijn. De zittende president van Amerika is een democratisch gekozen staatshoofd van een bevriende natie. Als hij een eerbetoon wil komen brengen aan duizenden gevallen landgenoten, die gestorven zijn voor onze vrijheid, dan is dat zijn goed recht. Nederland, en zéker ook onze gemeente, heeft een historische band met de VS.” Of de president daadwerkelijk een bezoek wil brengen aan de begraafplaats is niet bekend.