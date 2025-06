Schoof noemt ontwikkelingen in het Midden-Oosten 'zorgwekkend', Veiligheidsraad bijeen

De Nationale Veiligheidsraad is rond het middaguur bijeengekomen om de Amerikaanse aanval op Iran te bespreken, meldt demissionair minister-president Dick Schoof op X. Hij noemt de ontwikkelingen in het Midden-Oosten "zorgwekkend" en laat weten dat het kabinet de situatie "nauwlettend" volgt.

Ook Schoof spreekt nog geen oordeel uit over de Amerikaanse bombardementen. "Wat betreft het nucleaire programma is Nederland altijd duidelijk geweest: Iran mag geen kernwapen krijgen. Ik roep alle partijen op verdere escalatie te voorkomen. Onderhandelingen zijn uiteindelijk de enige uitweg richting een duurzame oplossing."

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben grote zorgen over de Amerikaanse aanval in de nacht van zaterdag op zondag op Iran. Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) vindt de Amerikaanse aanval op nucleaire installaties in Iran "een verdere escalatie van een zorgwekkende situatie in het Midden-Oosten". Het kabinet komt zondag bijeen in de nationale veiligheidsraad.

