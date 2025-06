Grote zorgen in Tweede Kamer om Amerikaanse aanval op Iran, kabinet houdt extra veiligheidsberaad

Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) vindt de Amerikaanse aanval op nucleaire installaties in Iran "een verdere escalatie van een zorgwekkende situatie in het Midden-Oosten". Dat zegt de NSC-bewindsman in een bericht op X. Het kabinet komt later op zondag bijeen in de nationale veiligheidsraad.

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben grote zorgen over de Amerikaanse aanval in de nacht van zaterdag op zondag op Iran. Partijleider Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA spreekt op X van "een roekeloze actie die kan leiden tot verdere escalatie van oorlogsgeweld in de wijde regio".

'Dringend de-escalatie nodig'

Volgens Timmermans is "dringend" de-escalatie nodig en "terugkeer naar het diplomatieke spoor". Daar moeten Nederland en de Europese Unie zich wat hem betreft "onverwijld" voor inzetten.

Ook D66 is zeer kritisch. "Trump zou president van de vrede zijn. En nu begint hij midden in de nacht een extra oorlog", aldus Tweede Kamerlid Jan Paternotte op X. "Netanyahu heeft Trump dus weten mee te slepen in een roekeloos avontuur." De Amerikaanse president heeft volgens Paternotte "geen enkel bewijs" geleverd dat Iran daadwerkelijk een kernbom aan het maken was.

In het televisieprogramma WNL op Zondag laat demissionair defensieminister Ruben Brekelmans weten dat de Amerikaanse bombardementen op Iran voor het kabinet niet als een verrassing kwamen. Nederland was "niet formeel op de hoogte gesteld", maar zag de aanval wel aankomen, aldus de VVD-bewindsman.

Brekelmans wil nog niet zeggen of Nederland het geweld tegen Iran steunt. Het kabinet komt later op de dag bijeen om daarover een standpunt te bepalen. De minister zei wel te hopen dat het Iraanse regime ingaat op de oproep van de Amerikaanse president Donald Trump om weer aan de onderhandelingstafel te komen.

Hart van Nederland/ANP