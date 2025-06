Spotters dagelijks uren op Schiphol om vliegtuigen NAVO-top te zien

Vliegtuigspotters kijken op Schiphol uit naar de vele regeringstoestellen die voor de NAVO-top naar ons land komen. In eerste instantie zagen ze vooral vrachtvliegtuigen landen. "Het valt tot nu toe een beetje tegen. Ik had er eigenlijk wat meer van verwacht", zegt de 22-jarige Storm Idema uit het Brabantse Alphen maandag.

Ook Maik (22) vindt de opbrengst nog wat teleurstellend. "We zijn veel misgelopen." De twee jongens staan sinds zaterdag elke dag uren langs de landingsbanen om vliegtuigen te spotten. Op dag 1 lukte het ze om vier transportvliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht te fotograferen. Daarin werd onder meer The Beast vervoerd, het dienstvoertuig van de Amerikaanse president Trump.

Gemiste spotkans

Hoewel de spotters via verschillende kanalen informatie verzamelen over de vliegtuigen, missen ze er af en toe toch een. Zoals die van de Turkse luchtmacht, die de auto van de Turkse president Erdogan meeneemt. "Flink balen", zegt Storm daarover. "Dat vliegtuig zou landen op een andere landingsbaan, dus we stonden verkeerd. Hij landde vlakbij de plek waar we vlak daarvoor nog stonden. Vanmiddag vertrekt hij weer, dus dan hebben we nog een kans."

Ook Maik heeft maandag geen topdag. "We hebben allemaal tegenvallers gehad", zegt hij. Vliegtuigen die toch niet komen bijvoorbeeld. "En dan is er nog de wind die continu verandert van richting. Daardoor staan we steeds bij de verkeerde landingsbaan", zegt Maik licht gefrustreerd. Hij heeft zijn hoop gevestigd op de A330 van de Fransen, "niet een hele speciale bak maar wel groot".

Bovenaan het wensenlijstje van de jongens staat de Air Force One, het vliegtuig van Trump. Maik hoopt dat het lukt met zijn werk. "Als ik vrij ben, rij ik meteen die kant op. En dan is het hopen, hopen, hopen."

ANP