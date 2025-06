Windvlaag blaast hekken voor NAVO-top omver in Noordwijk, twee agenten gewond

Een onverwachte windvlaag heeft maandag aan het einde van de ochtend voor flinke overlast gezorgd rond hotel Huis Ter Duin in Noordwijk. Rondom het hotel, dat zwaar beveiligd is vanwege de NAVO-top, werden beveiligingshekken door de lucht geblazen en verspreid over Koningin Astrid Boulevard en De Grent. Twee agenten raakten bij het incident lichtgewond.

"Heel veel hekken liggen over de weg", meldt een correspondent ter plekke. De brandweer is ter plaatse om te helpen met opruimen. Omdat een deel van de hekken ernstig beschadigd raakte, worden deze direct vervangen. Toegangswegen zijn tijdelijk afgesloten om het gevaar voor voorbijgangers te beperken en iedereen die De Grent wilde oplopen werd op afstand gehouden.

De agenten moesten ter plekke behandeld worden, maar volgens veiligheidspersoneel hoefde niemand mee naar het ziekenhuis.

Diplomatenauto

Even verderop i n Leiden sneuvelden eerder op de dag ook al een paar hekken voor de NAVO-top, toen de bestuurder van een diplomatenauto deels van de weg raakte. Hij knalde op het hekwerk, maar is niet gewond geraakt.