Wegafsluitingen NAVO-top gaan in: hier heb je er de komende dagen last van

Weggebruikers in de Randstad moeten vanaf zondagmiddag rekening houden met veel hinder door de wegafsluitingen rond de NAVO-top. De A5, A44, N44 en de N440 zijn tot vrijdag deels of helemaal dicht, en ook op de A4 en N434 wordt veel hinder verwacht. Ook regionale en lokale wegen in en rond Den Haag, Wassenaar, Katwijk, Noordwijk, Haarlemmermeer, Leiden en Rotterdam gaan deels of helemaal dicht.

Mensen die rond het terrein van de NAVO-top in Den Haag wonen, krijgen een week lang geen krant in de brievenbus. Ze moeten die ophalen op een speciaal punt aan de rand van het afgesloten terrein, zo is te zien in bovenstaande video.

De wegafsluitingen zijn volgens de autoriteiten nodig om de wereldleiders, bewindslieden en delegatieleden die naar de NAVO-top komen veilig naar Den Haag te vervoeren. Zij worden via een afgezette 'corridor' van Schiphol naar Den Haag vervoerd over de A5, A4, A44 en N44.

Rijkswaterstaat heeft zondagavond een 6 kilometerlange stalen barrière geplaatst op de A44.

'Zeer ernstige verkeershinder'

Vooral op maandagmiddag- en avond 23 juni, op dinsdag 24 juni de hele dag en op woensdag 25 juni is er volgens Rijkswaterstaat (RWS) kans op "zeer ernstige verkeershinder". De instantie zei eerder "grote zorgen" te hebben over de bereikbaarheid van de Randstad tijdens de NAVO-top. Weggebruikers moeten rekening houden met een verdrievoudiging van de normale verkeersdrukte tijdens de spits, aldus de wegbeheerder.

RWS roept op om de Randstad te mijden waar mogelijk, zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer en de fiets en om thuis te werken als dat kan.

