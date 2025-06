Duizenden demonstranten in Den Haag protesteren tegen NAVO-top

Duizenden mensen hebben zondag door Den Haag gelopen voor een demonstratie tegen de NAVO, die dinsdag en woensdag zijn jaarlijkse top in de stad houdt. De betogers kwamen onder meer langs de Hofvijver. De bestemming was het Vredespaleis.

Eerder op de dag hielden de demonstranten een protest in de buurt van station Den Haag CS. Daar sprak onder meer SP-leider Jimmy Dijk. De organisatoren schatten dat ongeveer 5000 mensen meedoen aan het protest.

Bij het protest waren veel Palestijnse vlaggen te zien en werden pro-Palestijnse leuzen geroepen. De politie begeleidde de stoet en hield het verkeer tegen.

Demonstratie

Eerder zondag was er een kleine demonstratie van een groepje Israëliërs tegen de regering van hun land. Dat protest was bij de hekken rond het World Forum. Op zaterdag demonstreerden enkele tientallen mensen in Den Haag tegen de NAVO. In de komende dagen zijn er nog zo'n vijftien betogingen in en rond de stad. De top is op dinsdag en woensdag.

ANP