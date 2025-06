NAVO-top officieel geopend door Mark Rutte: 'Geweldig dat het hier is'

Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte heeft dinsdag in zijn geboortestad Den Haag de jaarlijkse NAVO-top geopend. Hij trapte af met een vraagsessie van burgers uit de alliantie. Volgens Rutte is het een "heel bijzonder" moment. "Ik ben hier geboren en getogen," zei Rutte in het public forum. "Geweldig dat het hier is."

Rutte vertelde vervolgens hoe hij als toenmalig premier van Nederland ervoor heeft gezorgd dat de NAVO-top naar Den Haag is gekomen. "De lobby daarvoor begon rond de top in Madrid in 2022. We wilden eigenlijk de top in 2024 organiseren, maar die wilden de Verenigde Staten ook al organiseren." Dat jaar vierde de alliantie haar 75e verjaardag.

Rutte ontkende dat hij destijds al bewust had bedacht om zijn eerste top als secretaris-generaal van de NAVO in zijn eigen stad te houden. "Ik ben een geweldige planner, maar zo goed ben ik ook weer niet."

Defensie-uitgaven

In zijn toespraak benadrukte Rutte ook dat alle leden van de NAVO meer moeten gaan uitgeven aan defensie voor de veiligheid. Rusland vormt de grootste dreiging, omdat het land zijn defensie-uitgaven in razend tempo verhoogt. "We moeten klaarstaan. Als ze nu iets ondernemen, wordt het heel moeilijk. We moeten zorgen dat ze de komende drie jaar niet proberen. Vrede bereik je door kracht, dus dit is een historisch moment."

Volgens Rutte zijn meerdere NAVO-landen al bezig met het ophogen van hun defensiebudget. "Duitsland wil in 2029 uitkomen op 3,5 procent van het bbp. Zweden wil dat volgend jaar al. Noorwegen en een paar prominenten willen de komende jaren ook op 3,5 procent uitkomen. De Baltische staten en Polen hebben dat al bereikt." Duitsland zal volgens hem bijna verdubbelen: van 70 naar 150 miljard euro per jaar.

Rutte zegt dat de NAVO-industrie klaarstaat om te leveren, maar waarschuwt dat de productie achterloopt op Rusland. "Zij produceren in drie maanden wat de NAVO doet in een jaar. We moeten de snelheid ophogen. Elke generaal vertelt mij dat als het op oorlogsvoering aankomt, je vooral enorme voorraden munitie moet hebben."