Derde van de Nederlanders trots op NAVO-top in eigen land

Bijna een derde van de Nederlanders is trots dat ons land de NAVO-top organiseert. Dat blijkt uit representatief panelonderzoek van Hart van Nederland, waaraan 5.024 mensen hebben deelgenomen.

De NAVO-top vindt dinsdag en woensdag plaats in het World Forum in Den Haag. Tijdens de top bespreken staatshoofden en regeringsleiders van de 32 NAVO-landen onder meer de wereldwijde veiligheid. Op de agenda staat onder andere het voorstel om de NAVO-norm voor defensie-uitgaven te verhogen van 2 naar 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Ook het voortzetten van steun aan Oekraïne is een belangrijk punt op de top.

Duizenden mensen demonstreerden afgelopen zondag in Den Haag tegen de NAVO. Dat zie je in de video bovenaan.

Een op de drie Nederlanders (32 procent) zegt trots te zijn dat ons land gastheer is van de top. 56 procent is dat niet, en 12 procent heeft daar geen mening over.

Weinig enthousiasme

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlanders interesse heeft in de top. 18 procent zegt zelfs veel interesse te hebben. Tegelijkertijd zegt 21 procent weinig interesse te hebben, en 28 procent zelfs helemaal geen.

Het is voor het eerst dat de NAVO-top in Nederland wordt gehouden. Het evenement gaat gepaard met de grootste veiligheidsoperatie ooit in ons land.