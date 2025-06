NAVO-top kost 183 miljoen: wie betaalt de rekening?

Dinsdag en woensdag is het dan zover: de NAVO-top in Den Haag. De grootste veiligheidsoperatie ooit in Nederland kost ruim 183,4 miljoen euro om te organiseren. Maar wie betaalt dat?

Duizenden mensen liepen zondag door Den Haag voor een demonstratie tegen de NAVO, dat zie je in de video bovenaan.

Het is de duurste topconferentie ooit, gerekend naar de tijd dat de leiders daadwerkelijk knopen doorhakken. Omgerekend kost de NAVO-top in Den Haag een miljoen euro per minuut. Hierbij wordt rekening gehouden met de daadwerkelijke tijd die regeringsleiders aan het vergaderen zijn.

Omdat Nederland de organisatie van de top op zich neemt, krijgt het land ook de uiteindelijke rekening gepresenteerd. De kosten worden gedragen door de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie en Veiligheid. Oftewel: door de belastingbetaler.

8.000 bezoekers

Toch draait de Nederlandse belastingbetaler niet voor iedere euro op. De NAVO betaalt haar eigen gemaakte uitgaven. Denk daarbij aan hotelkosten voor NAVO-medewerkers. Ook de kosten van de beveiliging van de zalen waar staatshoofden en regeringsleiders vergaderen, komen niet voor rekening van Nederland.

Het levert Nederland ook wat op. Het zet ons land in de spotlights en het bedrijfsleven kan financieel profiteren van de top. In Den Haag worden circa 8.000 bezoekers verwacht: regeringsleiders, ministers, medewerkers en journalisten. Met hun komst zal vooral de horeca een impuls krijgen.

Of de kosten uiteindelijk opwegen tegen de baten, zal pas in een later stadium kunnen worden bepaald.