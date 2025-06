Automobilisten uit hun dak als ze op de snelweg Donald Trump zien rijden

Na aankomst op Schiphol stapte de Amerikaanse president Donald Trump dinsdagavond in The Beast, zijn dienstvoertuig. En wie de president onderweg tegenkwam, keek z'n ogen uit. In de video bovenaan hoor je twee erg enthousiaste medeweggebruikers van de Amerikaanse president.

De wagen van Trump vertrok in een colonne van ruim dertig voertuigen, begeleid door de Nederlandse politie, Amerikaanse politie en de Secret Service. Op naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag, waar Trump op uitnodiging van koning Willem-Alexander bleef logeren.