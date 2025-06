Weken voorbereiding in Noordwijk voor bezoek Trump, gaat het opeens niet door

Noordwijk is hermetisch afgesloten, een fort lijkt het wel. Met als centraal punt hotel Huis ter Duin. Kosten noch moeite worden gespaard voor de Amerikaanse president Donald Trump. Maar last-minute werd bekend dat Trump toch niet in Noordwijk logeert.

Weken voorbereiding voor het hotel, de ondernemers en inwoners van Noordwijk, maar uiteindelijk kaapt Koning Willem-Alexander het gezelschap voor de neus van de Noordwijkers weg. Trump logeert niet in Huis ter Duin, maar in paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Hoewel de Amerikaanse vlaggen nog hangen in Noordwijk, slaat Trump de badplaats toch over. Bij sommige dorpsbewoners zorgt zijn afwezigheid voor teleurstelling. "Alle poespas voor niks. Hij gaat naar Den Haag toe, het is toch jammer."

In hotel Huis ter Duin is er al weken een technisch team aanwezig om alles in gereedheid te brengen voor de komst van de 47ste president van de Verenigde Staten. "Ach ja, we hebben wel al dagen plezier van het gegeven. Het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit of hij komt of niet. Dit hele fort waar we inzitten is toch al een heel spektakel?"