ZIEN: Amerikaanse president Donald Trump in Nederland aangekomen

De Amerikaanse president Donald Trump is geland op Schiphol en heeft voet op Nederlandse bodem gezet. In de video hierboven zie je hoe het vliegtuig, de Air Force One, aankomt en Trump de trap afloopt.

President Trump zette boven aan de vliegtuigtrap een wit petje met 'U.S.A.' erop op. Om 19.37 uur landde de Air Force One op Schiphol, met Trump en zijn gevolg aan boord. Trump werd door tientallen journalisten opgewacht.

De Amerikaanse president stapte in The Beast, zijn dienstvoertuig. De wagen vertrok in een colonne van ruim dertig voertuigen, begeleid door de Nederlandse politie, Amerikaanse politie en de Secret Service.

Ontbijt met koningspaar

De president van de Verenigde Staten Donald Trump kwam rond 20.30 uur aan bij Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Trump woont daar het diner met wereldleiders bij. Ook blijft hij op uitnodiging van koning Willem-Alexander logeren in het paleis.

Woensdagochtend heeft hij voorafgaand aan het officiële gedeelte van de top een fotomoment en ontbijt met het koningspaar op zijn agenda staan.

Eenmaal geland verplaatste de Amerikaanse president zich naar Den Haag met 'The Beast': een beest van een limousine en de best beveiligde auto van de wereld. Maar hoe zou die er vanbinnen uitzien? Frederique Stravers-Leenheer uit Sassenheim weet het:

1:56 Frederique zat in The Beast van de Amerikaanse president

