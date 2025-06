Sabotage niet uitgesloten bij treinstoring rondom Schiphol

De treinen van en naar Schiphol vanaf Utrecht en Amsterdam rijden tot zeker 23.00 uur niet door een stroomstoring, zo is te zien in de reisplanner van de NS. Eerder meldde de spoordienst dat de treinen naar verwachting vanaf 18.00 uur weer zouden gaan rijden.

De storing werd dinsdagochtend veroorzaakt door een brand in kabels naast het spoor bij de Oeverlandenweg in Amsterdam. De Forensische Opsporing van de politie is aanwezig, maar kan pas beginnen met het onderzoek als de spanning eraf is gehaald.

Begin deze maand reden er in het hele land geen treinen van NS door een staking van het personeel. Dat zie je in de video bovenaan.

Sabotage?

ProRail onderzoekt de oorzaak van de brand. Demissionair justitieminister David van Weel zei eerder op de dag dat het sabotage zou kunnen zijn. "Dat is een van de dingen die we bekijken. En dan is de vraag wie erachter zit. Het kunnen activisten zijn."

Een politiewoordvoerder wil hier niet op vooruitlopen en meldt dat met alles rekening gehouden wordt. Of er camerabeelden beschikbaar zijn en of er verdachte voorwerpen zijn aangetroffen op de locatie van de brand, wil hij nog niet zeggen.

Hinder

Eerder op dinsdagochtend was er helemaal geen treinverkeer mogelijk naar de luchthaven. Maar inmiddels rijden er vanaf Leiden weer treinen naar Schiphol. NS heeft inmiddels pendelbussen ingezet tussen Amsterdam Sloterdijk en de luchthaven.

Een woordvoerder van Schiphol zegt dat de luchthaven zelf geen last heeft van de storing. De luchthaven raadt reizigers aan goed de reisinformatie voor de treinen te checken en zo nodig met ander vervoer naar Schiphol te komen. Wie met de auto komt moet dan wel rekening houden met de slechtere bereikbaarheid van Schiphol in verband met de NAVO-top.

ANP