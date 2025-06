Geen treinen van en naar Schiphol door stroomstoring

Vanuit Utrecht en Amsterdam rijden tot zeker 18.00 uur geen treinen van en naar Schiphol Airport door een stroomstoring die is ontstaan door brand in kabels, meldt een woordvoerder van ProRail. Eerder was de prognose dat het treinverkeer rond 12.15 uur weer zou worden opgestart.

Het effect van de storing de hele dag merkbaar zal zijn, aldus een woordvoerder van de NS. Door diezelfde storing rijden er momenteel minder intercity's tussen Leiden en Den Haag, maar dit wordt naar verwachting rond 09.00 uur weer opgestart.

De NS zet geen bussen in, omdat de storing te groot is en het niet mogelijk is om dat met vervangend vervoer op te lossen. Het advies is om met alternatief vervoer te reizen.

Begin deze maand reden er in het hele land geen treinen van NS door een staking van het personeel. Dat zie je in de video bovenaan.

ProRail meldt dat de stroomstoring in de kabels in de nacht van maandag op dinsdag rond 03.45 uur vlakbij Schiphol is ontstaan. De brand is inmiddels uit, maar de kabels moeten hersteld worden voordat alle treinen weer kunnen rijden. De oorzaak van de brand is onbekend en wordt onderzocht.

ANP