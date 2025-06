Schoof en Rutte optimistisch bij start NAVO-vergadering: 'Gaan geschiedenis schrijven'

NAVO-chef Mark Rutte heeft de vergadering met alle leiders op de top in Den Haag afgetrapt met een waarschuwing en een belofte. "We komen samen op een gevaarlijk moment", zei Rutte, die ook benadrukte dat de alliantie eensgezind is. Demissionair premier Dick Schoof liet bij de opening van de NAVO-vergadering weten "op het punt te staan om geschiedenis te schrijven".

De top gaat ervoor zorgen dat de kosten voor de verdediging van de alliantie niet meer vooral door de Verenigde Staten worden gedragen, zei Rutte. Dat is volgens hem te lang zo geweest. Verder blijft de NAVO Oekraïne steunen. "We roepen Rusland op een eind te maken aan zijn agressie tegen Oekraïne."

'The Hague Defence Investment Plan'

"We gaan besluiten nemen die leiden tot een ongekende stijging van onze collectieve defensie-uitgaven en een nieuwe financiële balans in onze alliantie", zei minister-president Schoof. "Beide zijn urgent en noodzakelijk." Deze stappen versterken het bondgenootschap volgens hem. De demissionaire minister-president spreekt van het "The Hague Defence Investment Plan".

De vergadering van de 32 NAVO-leiders is de belangrijkste samenkomst van de top in Den Haag. Het hoofdthema van de Noord-Atlantische Raad is de verhoging van de defensie-uitgaven naar 5 procent van de economie.

Hart van Nederland/ANP