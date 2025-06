Tonijn, augurken en asperges: dit stond op het menu tijdens het NAVO-diner

Met de tweede en tevens laatste dag van de NAVO-top in het vooruitzicht, zullen de wereldleiders vast likkebaardend terugdenken aan het diner op Paleis Huis ten Bosch. Dinsdag schoven tientallen regeringsleiders, staatshoofden en ministers aan in de Oranjezaal in het paleis, waar ze werden uitgenodigd bij koning Willem-Alexander en koningin Máxima thuis. Maar wat stond er eigenlijk op het menu?

De gasten kregen een driegangenmenu voorgeschoteld, dat door ongeveer twintig koks van de Dienst van het Koninklijk Huis werd bereid en vervolgens door achttien lakeien werd uitgeserveerd. Tijdens het diner werd gebruikgemaakt van servies met Delfts blauwe versieringen dat door een Nederlander is ontworpen en ongeveer zes tot acht keer per jaar gebruikt voor grote officiële diners.

Voor-, hoofd- en nagerecht

Vanaf dinsdagavond 19.00 uur arriveerden de NAVO-leiders en hun partners bij Paleis Huis ten Bosch. In de Oranjezaal schoof Koningin Máxima bij het diner aan naast de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Koning Willem-Alexander nam plaats naast de Amerikaanse president Donald Trump.

Het voorgerecht bestond uit gegrilde tonijn met een mousse van Amsterdamse uitjes, gemarineerde groenten, een crème van bieslook en een uitje. Als hoofdgerecht werd een kalfsfilet met een saus van cantharellen opgediend, samen met asperges, groenten en aardappeltjes. Als dessert kregen de gasten een chocoladetaartje met tonkabonen, karamel en vanillesaus geserveerd. Uiteraard werd er bij de gerechten een heerlijke wijn geschonken.

Menukaart. Beeld: ANP.

Het diner was tot in de puntjes verzorgd. Zo zag het eruit: