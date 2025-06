Trump heeft heerlijk geslapen bij Oranjes thuis: 'It was great'

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdagochtend de Amerikaanse president Donald Trump in audiëntie ontvangen op Paleis Huis ten Bosch. Het koningspaar poseerde voor een foto met Trump. Ook hadden ze een gezamenlijk ontbijt op de planning staan.

Trump sliep in de nacht van dinsdag op woensdag ook in het paleis, op uitnodiging van de koning. Op de vraag van koning Willem-Alexander of de Amerikaanse president goed had geslapen, antwoordde Trump kort maar krachtig. "It was great", aldus de president.

"De koning en koningin zijn prachtige en spectaculaire mensen", schrijft de Amerikaanse president verder op Truth Social over het koningspaar. In het bericht schrijft hij ook dat hij de dag begint in het "prachtige Nederland".

Diner

Trump was dinsdagavond in Huis ten Bosch ook bij het diner voor staatshoofden en regeringsleiders die deelnemen aan de NAVO-top in Den Haag. Bij het diner was ook prinses Amalia aanwezig. De Prinses van Oranje werd door Máxima voorgesteld aan Trump. Woensdag vindt de laatste en tevens belangrijkste dag van de NAVO-top plaats.

Hart van Nederland/ANP