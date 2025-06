Verbazing en plaatsvervangende schaamte over sms'je van Rutte aan Trump

Volgens demissionair premier Dick Schoof hebben verschillende regeringsleiders hun wenkbrauwen gefronst over het sms'je dat secretaris-generaal Mark Rutte naar de Amerikaanse president Donald Trump stuurde. De premier zei op de NAVO-top tegen de verzamelde pers dat "een aantal regeringsleiders het opvallend vond dat het berichtje direct openbaar werd gemaakt".

De kwestie leidde ook op de NAVO-top tot verbazing. Achter de schermen zeiden diplomaten plaatsvervangende schaamte te hebben vanwege het wel erg lovende bericht dat Rutte aan Trump richtte. De secretaris-generaal prees Trump in de overtreffende trap over hoe geweldig het wel niet was dat de NAVO dankzij de president fors meer gaat investeren in defensie.

Trump sliep dinsdagavond op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Hij zou eigenlijk slapen in Noordwijk, waar inwoners zich een tijdje geleden al bereidde voor op de komst van Trump (zie bovenstaande video).

Schoof vond dat er niets geks in het berichtje van Rutte stond. Hij vindt het vooral belangrijk dat ook richting de Verenigde Staten kenbaar wordt gemaakt dat er eenheid wordt bereikt, stelt hij. "En iedereen kiest zijn eigen woorden", zei hij over het lovende taalgebruik van Rutte.

'Geen enkel probleem mee'

Trump deelde het bericht van Rutte op zijn socialemediaplatform Truth Social, waarin te lezen is dat Rutte de Amerikaanse president feliciteert met zijn 'grote succes' dat Europa veel meer gaat betalen voor defensie. 'Dat wordt jouw overwinning', staat in het sms-bericht. Rutte dankt daarnaast 'beste Donald' voor de aanvallen op Iran. Zijn optreden was volgens de NAVO-chef 'werkelijk buitengewoon' en hij deed iets 'wat niemand anders durfde te doen' en het 'maakt het ons allemaal veiliger'.

Rutte zelf liet weten er geen probleem mee te hebben dat Trump zijn sms openbaar heeft gemaakt. "Het was niet gepland, maar er staat niets geks in. Geen enkel probleem mee", zei hij bij een ingelast mediamoment. Op de vraag of dat wel past bij een NAVO-chef, reageerde hij nonchalant. "Ja hoor, dat heb ik gister ook gedaan." Rutte overlaadt Trump al sinds zijn aantreden met lof en heeft mede daardoor volgens NAVO-bronnen een uitstekende verstandhouding met Trump. Deze zou cruciaal zijn om Trumps steun voor de NAVO te behouden.

ANP