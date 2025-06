Nederlanders positief over NAVO-top: 'Nederland op de kaart gezet'

De NAVO-top in Den Haag krijgt achteraf steun van een meerderheid van het Hart van Nederland-panel. Uit een representatieve peiling onder 2.077 Nederlanders blijkt dat 51 procent vindt dat het uiteindelijk de moeite waard was om de top te organiseren. Drie op de tien (30 procent) vinden van niet, terwijl 19 procent geen mening heeft.

De positieve stemming komt vooral door het effect op de reputatie van Nederland. Maar liefst 62 procent van het panel vindt dat Nederland door de NAVO-top "meer op de kaart is gezet". Slechts 32 procent denkt dat het geen invloed heeft gehad op het internationale imago van ons land.

De top trok duizenden bezoekers naar Den Haag, waaronder regeringsleiders, ministers en NAVO-functionarissen. Tegelijkertijd zorgden de zware veiligheidsmaatregelen voor overlast in de stad. Ook de kosten waren fors: 183 miljoen euro uit de Nederlandse begroting.

Flinke steun voor hogere NAVO-norm

Het belangrijkste besluit van de top was de nieuwe NAVO-norm: 5 procent van het bruto binnenlands product moet naar defensie en aanverwante zaken. De steun hiervoor is de afgelopen week gegroeid. Op 17 juni was 56 procent van de ondervraagden voorstander, inmiddels is dat opgelopen tot 64 procent. Slechts een kwart is het oneens met de nieuwe norm.

Deze verhoging betekent dat Nederland en andere NAVO-landen miljarden extra moeten vrijmaken voor defensie. NAVO-chef Mark Rutte noemt het "een historische afspraak". De nieuwe norm bestaat uit 3,5 procent directe defensie-uitgaven en 1,5 procent voor bijvoorbeeld cyberveiligheid en infrastructuur. Volgens Rutte zitten de Verenigde Staten al bijna aan die grens, maar hebben vooral Europese landen een inhaalslag te maken.

Bekijk hier wat panelleden vinden van de verhoogde NAVO-norm naar huidige politieke voorkeur:

Op welke partij zou u stemmen als er vandaag verkiezingen zijn?* Voor verhoging Tegen verhoging Geen mening PVV 58% 2 9% 13% GL-PvdA 69 % 24 % 7% VVD 87 % 9 % 4 % CDA 87 % 11% 2% D66 83 % 9 % 8 % JA21 74 % 2 2% 5 % SP 52 % 37 % 12 % FVD 23 % 75% 3% Partij voor de Dieren 39 % 43% 18 % SGP 84 % 14 % 2 % Alle panelleden 64% 25 % 11 %

*Volgorde op basis van laatste peiling van Peil.nl. Alleen tien grootste partijen geselecteerd. Door afrondingen tellen uitslagen mogelijk niet op tot 100%.