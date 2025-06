Klimaatactivisten proberen A12 Den Haag te blokkeren, politie grijpt in

Actievoerders van Extinction Rebellion probeerden woensdagmiddag de A12 in Den Haag op te lopen. De politie hield de groep tegen op de Zuid-Hollandlaan. Tientallen activisten zijn aangehouden. De demonstranten zijn weggevoerd in bussen en naar het ADO-stadion gebracht.

Een verslaggever van Hart van Nederland ter plaatse liet weten dat verschillende groepen mensen van ongeveer vijftig tot zeventig man op verschillende plekken richting de A12 liepen.

"Er zijn inmiddels een aantal aanhoudingen verricht, maar het is nog onduidelijk om hoeveel aanhoudingen het gaat", zei ze. "Op het moment dat ze proberen door de barrières van de ME heen te breken, wordt er hard ingegrepen." De verslaggever denkt dat er in totaal zo’n tweehonderd tot tweehonderdvijftig demonstranten op de been waren, verspreid over vier verschillende locaties.

In ieder geval één iemand raakte gewond, zag de verslaggever.

Ook demonstratie bij World Forum

Ook bij het terrein van het World Forum in Den Haag, waar woensdag het vervolg van de NAVO-top plaatsvond, werd gedemonstreerd. Zo'n vijftien demonstranten van de organisatie Free Russia hadden zich daar verzameld. Ze droegen een banner met de tekst "Support Ukraine stronger, faster, more!"

De stichting Free Russia is opgericht door Russen in Nederland en steunt verzet tegen de oorlog van Rusland in Oekraïne. Tweede Kamerlid van D66 Jan Paternotte sprak de demonstranten woensdag kort toe. Samenwerken met Russen die een "vrij Rusland" willen is belangrijk, zei hij. Als de Russische president Vladimir Poetin wordt verslagen in zijn oorlog in Oekraïne betekent dat niet alleen vrijheid voor de Oekraïners, maar ook voor de Russen zelf, zei Paternotte.

Hart van Nederland/ANP