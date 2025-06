Demonstranten XR bekogeld met eieren en stenen: 'Meerdere mensen voelen zich onveilig'

Demonstranten van Extinction Rebellion die zaterdagmiddag de Afsluitdijk blokkeerden, zijn door omstanders bekogeld met eieren en stenen. Dat meldt een woordvoerder van de actiegroep. Er raakte niemand gewond, maar meerdere demonstranten kregen eieren naar zich toe gegooid.

Wegens de onveilige situatie heeft Extinction Rebellion besloten de actie op de Afsluitdijk (A7) vroegtijdig af te breken, zo laat de organisatie weten. "Meerdere mensen voelen zich onveilig", aldus de woordvoerder. Volgens XR namen zo’n 150 demonstranten deel aan de blokkade, bedoeld als protest tegen gasboringen onder de Noordzee.

'Protest tegen nieuwe gasboringen'

De actie vond plaats ter hoogte van Den Oever in Noord-Holland. Door de blokkade is de Afsluitdijk in beide richtingen afgesloten, meldt de ANWB. Verkeer moet omrijden via Flevoland. Door de demonstratie staat het verkeer vast. Het is nog onduidelijk wanneer de weg weer opengaat.

De activisten voeren actie “uit protest tegen nieuwe gasboringen onder de Noordzee”. Ze roepen daarbij Energie Beheer Nederland (EBN), TNO en de Mijnraad op “om negatief te adviseren over alle lopende en aankomende vergunningsaanvragen die het Wad en de leefbaarheid van de aarde bedreigen”.

Hart van Nederland/ANP