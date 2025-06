Klimaatactivisten blokkeren deel Afsluitdijk, in beide richtingen dicht

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) en Scientist Rebellion hebben zaterdagmiddag een deel van de Afsluitdijk (A7) geblokkeerd. Ze doen dit ter hoogte van Den Oever in Noord-Holland. Daardoor is de Afsluitdijk in beide richtingen dicht, meldt de ANWB. Omrijden moet nu via Flevoland.

Door de demonstratie staat er verkeer vast. De automobilisten worden weggeleid, meldt Rijkswaterstaat. Hoelang dat gaat duren en om hoeveel auto's het gaat, kan niet worden gezegd.

Protest

De activisten plegen hun actie "uit protest tegen nieuwe gasboringen onder de Noordzee". Daarbij roepen ze Energie Beheer Nederland (EBN), TNO en de Mijnraad op "om negatief te adviseren over alle lopende en aankomende vergunningsaanvragen die het Wad en de leefbaarheid van de aarde bedreigen".

In totaal gaat het om ongeveer 150 betogers die spandoeken dragen en leuzen roepen. "Red de Waddenzee" en "Stop nieuw fossiel" zijn een paar van hun motto's.

