Kopstukken vol lof over uitkomst NAVO-top: 'Nederland heeft het fantastisch gedaan'

De Nederlandse en internationale kopstukken kijken met een goed gevoel terug op de NAVO-top. De 32 landen van het bondgenootschap werden het eens om de defensie-uitgaven te verhogen tot 5 procent van de economie.

Het 'Den Haag Defensie-investeringsplan' waarmee de NAVO-landen hebben afgesproken 5 procent van hun economie aan defensie en ondersteunende zaken is volgens NAVO-chef Mark Rutte het belangrijkste resultaat van de top in Den Haag. Die nieuwe afspraak betekent dat met name Europese NAVO-landen vele miljarden extra per jaar in hun verdediging zouden moeten steken. Het nieuwe 'Den Haag DIP' gaat de geschiedenis in, hoopte het kabinet vooraf al.

Haalt iedereen het doel?

NAVO-baas Mark Rutte heeft er vertrouwen in dat ook de Verenigde Staten de NAVO-norm van 5 procent van de totale economie gaan halen. Voorafgaand aan de top zeiden de Amerikanen dat ze zich niet geroepen voelen om de 5 procent te halen, maar Rutte denkt dat ze de norm hoe dan ook al bijna bereiken.

De norm is opgebouwd uit 3,5 procent voor directe defensie-investeringen, en 1,5 procent voor aanverwante zaken zoals infrastructuur of cyberveiligheid. Dat laatste doel halen de Verenigde Staten nu al, zegt Rutte. Ook de 3,5 procent voor defensie-uitgaven ligt volgens de secretaris-generaal al binnen handbereik. Het is nu 3,4 procent.

Rutte vindt het eerlijk dat vooral Europa en Canada meer gaan investeren, aangezien zij al jaren minder betalen dan de VS. De extra bijdrage is bovendien nodig, omdat Rusland een "langdurige dreiging" voor alle NAVO-landen vormt. Rutte maakt zich verder zorgen om de "indrukwekkende" militaire opbouw van China. Hij laat doorschemeren dat de VS zich meer op de Indo-Pacific zullen richten.

Trump en Schoof

De uitkomst van de NAVO-top is een "grote prestatie", zei ook demissionair premier Dick Schoof. Hij noemde het ook een "grote stap naar voren" dat er nauwer zal worden samengewerkt met de defensie-industrie. "We hebben een paar grote besluiten genomen vandaag", zei hij tijdens een bilateraal overleg met de Amerikaanse president Donald Trump.

Ook Trump zelf noemde de NAVO-top "een groot succes" en "fantastisch". "Er waren geweldige mensen hier", aldus de president tijdens de ontmoeting met de Nederlandse demissionaire premier Dick Schoof. "Iedereen was er, al de premiers en presidenten en koningen en koninginnen." De Nederlandse organisatie heeft volgens hem fantastisch werk geleverd.

Trump zei dat hij met het koninklijk echtpaar heeft ontbeten en omschreef hen als "prachtige mensen". "We hebben een geweldige tijd gehad", vervolgde Trump. "We vonden dat Nederland fantastisch was en ik denk dat jullie het fantastisch hebben gedaan."

Later woensdag geeft Trump naar verwachting nog een persconferentie waar hij meer zal zeggen over de inhoud van de NAVO-top en de bijbehorende slotverklaring.

Hart van Nederland/ANP