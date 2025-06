Rutte noemt Trump 'daddy', wordt wereldnieuws: 'Onderdeel van strategie'

Zei oud-premier en inmiddels NAVO-baas Mark Rutte woensdag nou 'daddy' tegen de Amerikaanse president Donald Trump? Ja. In een openbare meeting in Den Haag over Israël en Iran vergeleek Trump de landen met twee vechtende kinderen op het schoolplein. Rutte haakte daarop in door "and then daddy has to sometimes use strong language to get (them to) stop" te zeggen. De uitspraak wordt wereldwijd in de media en op sociale media besproken.

"Ze hebben een grote ruzie, net als twee kinderen op een schoolplein. Ze (Israël en Iran) vechten, je kunt ze niet stoppen. Laat ze maar 2 à 3 minuten vechten, dan is het makkelijk om ze te stoppen", zei Trump in het gesprek waarbij Rutte ook aanwezig was. Ruttes antwoord daarop was lachend: "En dan moet papa soms sterke taal gebruiken om ze te laten stoppen".

De uitspraak verbaasde de aanwezigen en er werden daarna dan ook meerdere vragen over gesteld. Rutte vond het geen gekke uitspraak, zei hij later, ook tegen buitenlandse media. "Ik denk dat het een kwestie van smaak is, Trump is een goede vriend." Ook Trump zei de uitspraak niet raar te vinden. " Hij (Rutte, red.) deed het heel liefdevol. Hij zei: 'Papa, jij bent mijn papa.'"

Later deelde het Witte Huis-account zelfs een video met de tekst 'daddy's home' en het bekende nummer van zanger Usher erbij:

Maar dat Rutte en Trump de daddygate niet raar vinden, wil niet zeggen dat de uitspraak geen wenkbrauwen doet fronzen. Veel buitenlandse media besteden aandacht aan het moment. Zo noemt The Independent het een 'ongemakkelijk moment' en analyseert Euronews de 'daddy diplomacy', andere media noemen de opmerking onderdeel van een bromance en hebben kritiek. Ook op sociale media wordt het gefilmde moment veel gedeeld en worden veel grappen gemaakt over de liefkozende en soms seksuele connotatie die het woord 'daddy' voor sommigen heeft. Maar er zijn ook positievere geluiden.

Goede vriend van Mark Rutte, Jort Kelder, legde Ruttes reden om Trump daddy te noemen en zijn strategie uit in De 538 Middagshow. "Ja, ik dacht ook wel: oei, oei, oei", aldus Kelder. Maar: "Dit gaat maar om één ding, en dat is diplomatie. Trump is een kleuter, en je moet een kleuter gewoon aanspreken met kindertaal. Dat doet-ie, en dat werkt."

'Overladen met lof is cruciaal'

Rutte overlaadde Trump al sinds zijn aantreden met lof en heeft mede daardoor volgens NAVO-bronnen een uitstekende verstandhouding met Trump. Deze zou cruciaal zijn om Trumps steun voor de NAVO te behouden.

In het SBS-programma Nieuws van de Dag zei opiniemaker Lale Gül blij te zijn met de vriendelijke woorden van Rutte voor Trump. Ze zei dat hij zo de relatie onderhoudt en Trump betrokken houdt bij de NAVO. "Dit doet hij allemaal om ons veilig te houden", is te zien in onderstaande video:

5:57 'Met zijn geslijm houdt Rutte de NAVO bij elkaar'

Eerder deze week stuurde Rutte al een sms'je naar Trump. Volgens demissionair premier Dick Schoof waren verschillende regeringsleiders daar verbaasd over. Achter de schermen zeiden diplomaten plaatsvervangende schaamte te hebben vanwege het wel erg lovende bericht. Trump deelde het bericht van Rutte op zijn socialemediaplatform Truth Social, waarin te lezen is dat Rutte de Amerikaanse president feliciteert met zijn 'grote succes' dat Europa veel meer gaat betalen voor defensie.

"Dat wordt jouw overwinning", stond in het sms-bericht. Rutte dankte daarnaast 'beste Donald' voor de aanvallen op Iran. Zijn optreden was volgens de NAVO-chef 'werkelijk buitengewoon' en hij deed iets 'wat niemand anders durfde te doen' en het 'maakt het ons allemaal veiliger'.

Overladen met lof

Rutte zelf liet weten er geen probleem mee te hebben dat Trump zijn sms openbaar heeft gemaakt. "Het was niet gepland, maar er staat niets geks in. Geen enkel probleem mee", zei hij bij een ingelast mediamoment. Op de vraag of dat wel past bij een NAVO-chef, reageerde hij nonchalant. "Ja hoor, dat heb ik gisteren ook gedaan."