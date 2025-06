Trump enthousiast over bezoek aan Den Haag: 'Ik hou van Nederland'

De Amerikaanse president Donald Trump was goedgehumeurd na de NAVO-top in Den Haag. In een kort persmoment na afloop liet hij zich positief uit over Nederland.

"Ik hou van Nederland", liet de president weten tijdens de persconferentie. "Als Amerika eerst is, is Nederland dan tweede?", vraagt politiek verslaggever Hannah Warnar van Hart van Nederland. "Oh nee, ik denk dat sommigen jullie al op de eerste plek zouden zetten."

Vertrokken

Inmiddels is Donald Trump weer vertrokken uit Nederland. Iets voor 18.00 uur steeg het presidentiële vliegtuig, de Air Force One, op vanaf de Kaagbaan op Schiphol.

Op de parkeerplaats naast de startbaan stonden enkele tientallen belangstellenden, onder wie personeel van Schiphol, omstanders en vliegtuigspotters. Die moesten wel op afstand blijven. Ook was er een man met een Make America Great Again-pet. De omgeving van de startbaan werd beveiligd door marechaussees.

Hart van Nederland/ANP