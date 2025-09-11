Terug

Nederland maakt zich klaar voor oorlog met hackers én verbouwde infrastructuur

Beleid

Vandaag, 06:42

Nederland is druk bezig met een grote verbouwing van zijn infrastructuur én het leger. Bruggen, viaducten en perrons moeten worden aangepast, zodat zware NAVO-voertuigen snel via ons land naar het oosten kunnen rijden. Tegelijkertijd opent de Koninklijke Landmacht een nieuwe eenheid met hackers die de digitale strijd moeten voeren.

Demissionair minister Robert Tieman (BBB) en staatssecretaris Thierry Aartsen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat zeggen in het AD dat Nederland "oorlogsproof" moet worden. "Als de NAVO in een grootschalig conflict met bijvoorbeeld Rusland terechtkomt, moet legermaterieel van Vlissingen, Rotterdam en Eemshaven via onze wegen en sporen naar het oosten worden vervoerd. Dat gaat niet zomaar", aldus Aartsen. Volgens hem liggen er meer dan 65 Nederlandse knelpunten op tafel die dringend moeten worden aangepakt.

Veel Nederlanders zijn bezorgd nadat boven Polen meerdere Russische drones zijn neergehaald:

Nederlanders bezorgd om Russische drones: 'Klinkt angstaanjagend'
1:59

Hackers in het veld

Naast beton en staal komt er ook digitale slagkracht bij. De Koninklijke Landmacht richt donderdag in Stroe het 101 CEMA-bataljon op, meldt De Telegraaf. In die eenheid worden bestaande groepen voor elektronische oorlogsvoering samengebracht met nieuwe teams van cyberstrijders.

Commandant Peter Masseling legt uit dat elektronische oorlogsvoering kan bestaan uit het verstoren van vijandelijke radiosignalen of het opsporen van tegenstanders via hun zendapparatuur. Hacken in het veld is een veel recenter specialisme. "Maar de prioriteiten lagen toen anders", zegt Masseling over de beperkte middelen die er tot nu toe waren.

