NAVO-topman Rutte veroordeelt gedrag Rusland: 'Roekeloos en gevaarlijk'

Overig buitenlands nieuws
Vandaag, 13:23
De NAVO heeft scherpe kritiek geuit op Rusland vanwege het "roekeloze en gevaarlijke gedrag" na het binnendringen van Russische drones in het luchtruim van Polen, een NAVO-lidstaat.
Of dit luchtruim met opzet werd geschonden, wordt nog onderzocht, aldus secretaris-generaal Mark Rutte na overleg met de 32 lidstaten. "Het is duidelijk dat dit geen geïsoleerd incident betreft," zei hij.
ANP
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.