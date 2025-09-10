NAVO-topman Rutte veroordeelt gedrag Rusland: 'Roekeloos en gevaarlijk'

De NAVO heeft scherpe kritiek geuit op Rusland vanwege het "roekeloze en gevaarlijke gedrag" na het binnendringen van Russische drones in het luchtruim van Polen, een NAVO-lidstaat.

Of dit luchtruim met opzet werd geschonden, wordt nog onderzocht, aldus secretaris-generaal Mark Rutte na overleg met de 32 lidstaten. "Het is duidelijk dat dit geen geïsoleerd incident betreft," zei hij.

