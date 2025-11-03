Ook Nederlandse politie zocht mee naar drones net over de grens in België

De Brabantse politie is door Belgische collega's gevraagd mee te zoeken naar onbekende drones die de afgelopen dagen onder andere over een vliegbasis niet ver van Nederland vlogen. Maar ze zijn niet in Nederland gezien, laat de politie Oost-Brabant weten.

Van zaterdag op zondag vlogen meerdere onbemande vliegtuigjes over vliegbasis Kleine-Brogel, die een kilometer of tien van de Nederlandse grens ligt. Daar liggen Amerikaanse kernwapens opgeslagen. De drones waren geen hobbytoestellen, maar van een groter en professioneler type en hadden een "duidelijke opdracht", stelde defensieminister Theo Francken op X.

Nederlanders maken zich zorgen om de Russische drones die eerder al over Polen vlogen:

1:59 Nederlanders bezorgd om Russische drones: 'Klinkt angstaanjagend'

Achtervolging

De Belgische politie achtervolgde een drone die er in noordelijke richting vandoor ging, maar raakte hem kwijt. De collega's aan de andere kant van de grens konden het spoor naar eigen zeggen ook niet verder volgen.

De politie ziet in Oost-Brabant "de afgelopen tijd geen bijzondere toename van meldingen van drones". In die regio liggen belangrijke legerbases.