Nederlandse militairen die drones neerhaalden door Polen geëerd

Oekraïne

Vandaag, 13:17

De vliegers van de Nederlandse F-35's die vorige maand Russische drones boven Polen neerhaalden, zijn onderscheiden met de Polish Army Medal. Ook het ondersteunende militaire personeel kreeg de medaille, aldus Defensie.

De F-35's schoten in de nacht van 9 op 10 september meerdere onbemande vliegtuigen van het type Shahed uit de lucht. Alle Nederlandse vliegtuigen zijn inmiddels weer terug uit Polen.

Op een van de Nederlandse gevechtsvliegtuigen is een 'kill mark' aangebracht voor het neerschieten van de drones. Het was voor het eerst sinds de inzet boven Kosovo in 1999 dat een toestel van de luchtmacht zo'n ereteken kreeg.

Nieuwe wapens

Defensie wil met alle droneaanvallen zo snel mogelijk met nieuwe wapens tegen drones komen. Daarvoor schrijft het binnenkort een 'challenge' uit, voor een onderscheppingsdrone of ander verdedigingsmiddel waarmee het volgende zomer al wil oefenen. Niet alleen de wapenindustrie, maar ook gewone bedrijven met een goed idee of bruikbaar product worden gevraagd zich te melden.

Door ANP

