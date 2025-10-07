Terug

Defensie zoekt met 'challenge' naar verdedigingsmiddel tegen drones

Vandaag, 14:49

Defensie wil zo snel mogelijk aan nieuwe wapens tegen drones komen. Daarvoor schrijft het binnenkort een 'challenge' uit, voor een onderscheppingsdrone of ander verdedigingsmiddel waarmee het volgende zomer al wil oefenen. Niet alleen de wapenindustrie, maar ook gewone bedrijven met een goed idee of bruikbaar product worden gevraagd zich te melden.

Nederland en andere NAVO-landen moeten zich dringend wapenen tegen deze onbemande vliegtuigjes die het slagveld in Oekraïne domineren. Dat maakte het binnendringen van Russische drones in Polen, Roemenië en mogelijk ook Denemarken en Noorwegen de afgelopen weken nog eens extra duidelijk. 

In september was Nederland betrokken bij het neerhalen van Russische drones in het Poolse luchtruim:

Polen bevestigt betrokkenheid Nederland bij neerhalen drones
1:22

Polen bevestigt betrokkenheid Nederland bij neerhalen drones

Het verdedigen en uitschakelen voor indringers valt nog niet mee en de kosten zijn hoog. De beloning voor de winnaar van de 'challenge' is een langdurige samenwerking met Defensie, zegt het ministerie. Het departement zoekt juist ook naar oplossingen die voor Defensie niet per se bekend zijn. Bijvoorbeeld een idee dat nu niet-militair wordt gebruikt, maar ook handig zou kunnen zijn voor de bestrijding van drones door Defensie.

Beveiliging verbeteren

Nederlandse bedrijven krijgen geen voorrang, maar Defensie ziet graag dat ze een zo groot mogelijk aandeel krijgen, zegt Ron Roozendaal, die de ontwikkeling van onbemande systemen bij Defensie 'aanjaagt'. Dat kan volgens hem ook, want Nederland loopt bijvoorbeeld voorop met radars en sensoren. En die vormen een belangrijk onderdeel.

Nederland is volgens een betrokkene niet helemaal weerloos tegen vijandelijke drones. Dat zou Defensie onder meer hebben aangetoond bij de beveiliging van de NAVO-top in juni. Maar het moet wel heel snel zijn verdediging opschroeven. Die zou nu niet tegen de dreiging zijn opgewassen.

ANP

