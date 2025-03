Nederland steekt 500 miljoen in drones voor Oekraïne: 'Essentieel voor de strijd'

Nederland trekt een half miljard euro (500 miljoen) uit voor de ontwikkeling en levering van drones aan Oekraïne. Minister Ruben Brekelmans (VVD) en staatssecretaris Gijs Tuinman (BBB) maakten dit bekend tijdens een bezoek aan het oorlogsland. Volgens hen is deze steun cruciaal om Oekraïne in staat te stellen zich te verdedigen tegen Russische aanvallen.

Het geld is onderdeel van een groter steunpakket van 3,5 miljard euro dat eerder door het kabinet werd aangekondigd. Daarvan komt 2 miljard dit jaar al beschikbaar, zo zei premier Dick Schoof vorige week. Nederland levert niet alleen drones, maar ook hulp op het gebied van luchtverdediging en munitie.

De discussie over de Nederlandse militaire betrokkenheid in Oekraïne laait opnieuw op nu de Tweede Kamer zich buigt over een mogelijke inzet na een vredesregeling. In de video hierboven delen verschillende Nederlanders hun mening hierover.

Brekelmans legt vanuit Kyiv uit dat Oekraïne vooral zit te springen om drones, omdat die een van de weinige manieren zijn om zich te weren tegen het zware Russische artillerievuur. Het gaat om zowel aanvalsdrones als drones voor verkenning. "Ze zijn essentieel om het front te kunnen houden", zegt hij tegen persbureau ANP.

Strijden voor betere plek aan onderhandelingstafel

Het idee achter de aanhoudende steun is dat Oekraïne een betere positie krijgt aan de onderhandelingstafel, nu ook de Verenigde Staten aansturen op vredesgesprekken met Rusland. "Maar die moeten wel leiden tot een rechtvaardige vrede", benadrukt Brekelmans.

Volgens staatssecretaris Tuinman is de investering ook in het belang van Nederland zelf. Door de oorlog en de afnemende zekerheid over Amerikaanse steun, wil Europa fors investeren in herbewapening. "Het is dus zaak dat we nu ook onze technologische kennis en productiecapaciteit versterken", aldus Tuinman. Ook Nederlandse bedrijven gaan hier volgens hem van profiteren.

Aan de frontlinie

De bewindspersonen bezochten ook Dnipro, waar vrijdagavond nog vier mensen omkwamen door een Russische droneaanval. "Het vuur brandde daar nog", zegt Brekelmans. Hij sprak er ook met de Oekraïense defensieminister Roestem Oemjerov, die een belangrijke rol speelt in de vredesgesprekken.

ANP