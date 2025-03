Tekort aan opvangplekken Oekraïners verdubbeld: ‘Simpelweg te weinig ruimte’

De opvang van Oekraïense vluchtelingen in Nederland kraakt in zijn voegen. Het Rode Kruis slaat alarm: het aantal Oekraïners dat zonder slaapplek op straat belandt, is in korte tijd verdubbeld.

In december 2024 kwamen er tweehonderd meldingen binnen bij de hulporganisatie. In februari van dit jaar stond de teller al op vierhonderd. "Het tekort is zo nijpend dat mensen met koffers en kinderen op de arm bij onze kantoren aankloppen, op zoek naar hulp", meldt het Rode Kruis.

Ook in Dongen is de onzekerheid groot. Daar probeert opvanghouder Leon Bronckers te voorkomen dat zijn opvanglocatie voor Oekraïners wordt gesloten. De gemeente wil dat zijn opvang verdwijnt, ondanks dat er nog een bezwaarprocedure loopt. Bronckers begrijpt er niets van. "Juist in deze tijden, waar de nood zo groot is, waarom zouden wij dan moeten sluiten?"

De Oekraïners die bij hem verblijven, voelen zich veilig op hun huidige plek. Maar die stabiliteit staat nu op losse schroeven. Veel bewoners vrezen dat ze straks zelf ook op straat komen te staan.

Daklozenopvang

Nederland vangt momenteel 121.000 Oekraïense vluchtelingen op. Gemiddeld komen daar zo'n duizend mensen per maand bij, terwijl er per maand slechts 150 tot 200 bedden vrijkomen. Gemeenten en hulporganisaties waarschuwen dat de opvangcapaciteit vastloopt. In sommige steden, zoals Amsterdam, werden de afgelopen weken tientallen vluchtelingen weggestuurd omdat er simpelweg geen ruimte meer was.

Het Rode Kruis benadrukt dat het probleem zich in het hele land voordoet en pleit voor een snelle en structurele oplossing. "Het gaat om mensen uit het hele land die nergens meer terechtkunnen. Sommigen belanden uiteindelijk zelfs in de daklozenopvang", zegt een woordvoerder van de organisatie tegen Hart van Nederland.