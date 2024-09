Dongen dreigt met dwangsom: Leon en Deborah mogen Oekraïners niet meer opvangen

Leon Bronckers en Deborah van der Meere schrokken zich rot toen er woensdagmiddag een dwangsom op de mat viel. Het stel vangt al meer dan 2 jaar Oekraïense vluchtelingen op, maar als het aan de gemeente Dongen ligt is dat vanaf oktober voorbij. De Oekraïners moeten ergens anders opgevangen worden. Mocht het stel daar niet aan voldoen, volgt er een dwangsom van 2000 euro per week.

De gemeente vindt dat de opvang van Leon en Deborah niet voldoet aan de eisen en biedt alle achttien Oekraïense vluchtelingen die bij hen opgevangen zijn een andere woonruimte aan. Toch peinzen de Oekrainers er niet over om uit de opvang weg te gaan, vertellen ze aan Hart van Nederland in bovenstaande video.

Leon en Deborah hebben een bedrijf in crisisopvang. Van de 18 Oekraïners die bij hen wonen zijn 9 minderjarig. Debora moet er niet aan denken dat de vluchtelingen weg moeten.

Geen uitzondering

Gemeente Dongen heeft al aangegeven geen uitzondering te maken voor de bewoners van Leon en Deborah. "De situatie in Dongen-Vaart is niet geschikt voor langdurige bewoning en het veilig huisvesten van de doelgroep heeft voor de gemeente prioriteit."

De woning van Leon en Deborah is volgens de gemeente ongeschikt, omdat er onvoldoende direct daglicht en frisse lucht in het pand is. Ook is de bewoning van het gebouw in strijd met het omgevingsplan van de gemeente.