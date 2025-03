Rusland stopt tijdelijk met aanvallen op energie Oekraïne, maar weigert wapenstilstand

Rusland zal de komende dertig dagen geen aanvallen uitvoeren op de Oekraïense energie-infrastructuur. Dat is een van de afspraken uit een telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin. Tegelijkertijd weigert Poetin een volledig staakt-het-vuren aan het front, ondanks Trumps wens om de gevechten volledig te stoppen.

De VS en Rusland gaan verder onderhandelen over een volledig staakt-het-vuren en een mogelijke vredesregeling. De gesprekken zullen plaatsvinden in het Midden-Oosten, al is nog niet bekend in welk land. Recent ontmoetten Amerikaanse afgevaardigden zowel Russische als Oekraïense functionarissen in Saoedi-Arabië.

Het Witte Huis zegt dat Trump en Poetin vinden dat de oorlog moet eindigen met "duurzame vrede". Volgens de verklaring zijn beide leiders het erover eens dat "de weg naar vrede zal beginnen met een staakt-het-vuren op het gebied van energie en infrastructuur".

Trump en Poetin bespraken ook de bredere relatie tussen de VS en Rusland. Volgens het Witte Huis zien beide leiders "grote voordelen" in verbeterde bilaterale betrekkingen, waaronder economische deals en geopolitieke stabiliteit bij vrede.

Maritiem bestand in Zwarte Zee

Naast de tijdelijke stop op aanvallen op de Oekraïense energievoorziening, spraken de VS en Rusland ook over een maritiem staakt-het-vuren in de Zwarte Zee. Over verdere gevechtszones is echter geen akkoord bereikt. Ondertussen zijn Rusland en Oekraïne overeengekomen om woensdag 175 krijgsgevangenen van beide kanten uit te wisselen.

Hart van Nederland/ANP