Minister Van Weel wil Van der Gijp ‘ernst dreiging’ Rusland uitleggen: geen bangmakerij

Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid wil graag met René van der Gijp in gesprek over de dreiging van een oorlog met Rusland. In het tv-programma Café Kockelmann reageerde hij op de uitspraken van de Vandaag Inside-analist, die recent liet weten al die verhalen over een mogelijke derde wereldoorlog maar 'overdreven en bankmakerij' te vinden.

Van Weel is het totaal niet eens met die houding. Hij stelt dat de dreiging allang realiteit is en dat Nederland zich daar op moet voorbereiden. Samen met defensieminister Ruben Brekelmans roept hij burgers op om noodvoorzieningen in huis te halen, niet om paniek te zaaien, maar om voorbereid te zijn op een situatie waarin de eerste dagen van een crisis op eigen kracht overbrugd moeten worden.

Sabotage en cyberaanvallen

Volgens de minister is Rusland al actief bezig met aanvallen op Europees grondgebied, bijvoorbeeld door sabotage van kabels en grootschalige cyberaanvallen. Mocht het conflict escaleren en Rusland de Baltische staten binnenvallen, dan zouden ook strategische plekken in West-Europa, zoals de Rotterdamse haven, een doelwit kunnen worden. Die haven speelt een cruciale rol in de bevoorrading van het front.

Omdat Vandaag Inside dagelijks door miljoenen mensen wordt bekeken, vindt Van Weel het belangrijk dat tafelgasten de dreiging serieus nemen. Volgens hem heeft de oorlogsdreiging niets te maken met bangmakerij, maar met de realiteit waarin Europa zich bevindt.

Aan het einde van het interview in Café Kockelmann richtte Van Weel zich direct tot Van der Gijp. “Hij is van harte welkom om eens met mij te praten”, aldus de minister.

ANP