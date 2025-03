Minister: Nederlanders moeten zich 72 uur kunnen redden bij ramp of oorlog

Iedere Nederlander moet in geval van een ramp, cyberaanval of oorlog minstens 72 uur zelfredzaam zijn. Dat zegt minister van Justitie en Veiligheid David van Weel in een interview met De Telegraaf. Tot nu toe werd geadviseerd om 48 uur voorbereid te zijn, maar dat wordt nu opgeschroefd.

Door de Russische invasie in Oekraïne merken zogenoemde prepshops dat het steeds drukker wordt. In deze winkels kunnen mensen allerlei spullen kopen om zelfredzaam te zijn in noodsituaties. In de video hierboven is te zien welke producten het meest in trek zijn.

Met deze nieuwe richtlijn volgt Nederland een Europees advies om burgers weerbaarder te maken bij noodsituaties. Van Weel benadrukt dat de dreiging in Europa toeneemt, onder meer door geopolitieke spanningen en de dreiging van cyberaanvallen. Daarom is het volgens hem noodzakelijk dat mensen voldoende voedsel, water en andere basisvoorzieningen in huis hebben om drie dagen zonder hulp door te komen.

Vijf sectoren

Samen met defensieminister Ruben Brekelmans werkt Van Weel aan plannen om de hele maatschappij beter voor te bereiden op crisissituaties. Volgens hem heeft het kabinet vijf sectoren aangewezen die als eerste aangepakt moeten worden: logistiek, elektriciteit, water en voedsel, gezondheidszorg en de overheid. Deze sectoren moeten ervoor zorgen dat Nederland bij een crisis niet volledig stilvalt.

De verhoogde waakzaamheid komt op een moment dat de EU meer investeert in defensie, onder meer omdat de steun van de Verenigde Staten aan Oekraïne onzeker is geworden. Van Weel pleit ervoor dat niet alleen de militaire verdediging wordt versterkt, maar dat ook de weerbaarheid van burgers in heel Europa wordt vergroot.

Nieuw gevaar

Van Weel waarschuwt in De Telegraaf dat een snelle vrede in Oekraïne nieuwe gevaren kan opleveren. "Nu ligt de focus voor een groot deel op Oekraïne en hybride aanvallen die grotendeels gerelateerd zijn aan steun voor Oekraïne. Als de oorlog eindigt, hebben ze hun handen vrij." Daarmee doelt hij op de mogelijkheid dat vijandige staten of groepen hun aandacht op andere delen van Europa kunnen richten zodra het conflict daar voorbij is.

ANP