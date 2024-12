Supermarkten maken noodplan voor grote ramp, dit kun jij zelf doen

Wc-papier inslaan, waterflessen op voorraad hebben, extra contant geld pinnen; dit soort voorbereidingen ken je misschien wel uit de National Geographic-serie Doomsday Preppers, waarin mensen alles op alles zetten om klaar te zijn voor een ramp. Maar het zijn niet alleen individuen die in actie komen. Ook supermarkten bereiden zich voor.

Het AD meldt dat supermarkten vanaf begin volgend jaar starten met het maken van noodplannen om beter bestand te zijn tegen rampen. Patricia Hoogstraaten van de brancheorganisatie voor zelfstandige retailondernemers legt in de krant uit dat supermarkten tijdens een ramp op korte termijn veel problemen kunnen oplossen. Maar zodra de situatie ernstiger wordt, is het volgens haar noodzakelijk om structurele afspraken te maken. Daarom werken supermarkten vanaf begin volgend jaar aan zogenoemde 'noodscripts'.

De noodplannen richten zich op rampenscenario’s zoals overstromingen, stroomstoringen of zelfs oorlog. Ook onvoorspelbare situaties, zoals een coronapandemie, worden in overweging genomen. Hoogstraaten benadrukt: "Toen hebben wij ook laten zien dat we heel snel, goed kunnen organiseren. Dat is perfect gegaan en wij zijn vitaler dan we denken, dat is wel gebleken."

PLUS is een van de supermarkten die hierover gesprekken voert. "Voor supermarkten is het belangrijk dat cruciale processen door kunnen blijven lopen in eventuele crisissituaties", bevestigt een woordvoerder aan het ANP. "Je kunt bijvoorbeeld denken aan de logistiek, stroomvoorziening en betalingsverkeer. De komende tijd wordt hier met betrokken instanties over gesproken."

Hamstergedrag

Een belangrijk onderdeel van de noodplannen is het voorkomen van hamstergedrag. Tijdens de coronacrisis leidde dit tot lege schappen, waardoor consumenten misgrepen op essentiële producten zoals wc-papier. Supermarkten willen leren van deze ervaring en zoeken naar manieren om dit gedrag bij toekomstige rampen te beperken.

Door samen te werken met Defensie en terrorismebestrijding onderzoeken supermarkten hoe ze hun logistiek zo kunnen organiseren dat winkels bevoorraad blijven, zelfs in crisissituaties.

Wat jij zelf kunt doen

Bij een ramp is er niet altijd tijd om naar de winkel te gaan. Daarom is het belangrijk dat je zelf ook voorbereidingen treft. De Nederlandsche Bank adviseerde eerder om altijd contant geld achter de hand te hebben, en Mark Rutte riep als NAVO-chef op om ons geestelijk voor te bereiden op oorlog.

Verder is het goed om thuis een noodpakket klaar te hebben liggen. Het Rode Kruis meldt dat het belangrijk is om in ieder geval het volgende in huis te hebben: dichte waterflessen (drie liter per persoon, voor drie dagen), lang houdbaar eten, hygiëneproducten, lijst met belangrijkste telefoonnummers, kopieën van je persoonlijke documenten, warmhouddekens, een EHBO-kit, een zakmes met gereedschap, lucifers en waxinelichtjes, een fluitje, een zaklamp en een radio op batterijen met extra baterijen, en medicijnen.